Площадь лесных пожаров в Карелии уменьшилась до 9,8 тысяч гектаров

В Карелии действуют 5 лесных пожаров на площади 9823 га / Фото: Оперштаб Карелии

В Карелии постепенно угасают лесные пожары. С каждым днем площадь, охваченная огнем, уменьшается. На утро понедельника, 2 августа 2021 года, ситуация в республике следующая - действуют 5 лесных пожаров на общей площади более 9,8 тысяч гектаров.

- На этот час в Карелии действуют 5 лесных пожаров на площади 9823 га в Муезерском, Пряжинском и Суоярвском районах. Все 5 локализованы. За период с 30 июля по 1 августа новых возгораний не обнаружено, - сообщили в администрации республики.

Накануне, 1 августа, площадь пожаров была более 11 гектаров. С огнем помогали бороться вертолет Ми-8 в Беломорском районе и в Пряжинском районе самолет Cessna.

Правительство Карелии объявило режим ЧС на всей территории республики, когда площадь пожаров достигла 7 тысяч гектаров. В самый пик пожаров горело более 15,3 тысяч гектаров леса. Землю спасали свыше 500 человек.