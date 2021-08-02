Суд запретил поддельный сайт по продаже билетов в "Мюзик Холл" Петербурга

Петербургский суд запретил поддельный сайт по продаже билетов в театр "Мюзик Холл" Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петроградский суд Санкт-Петербурга запретил сайт, который продавал билеты в театр "Мюзик Холл". Портал не является официальным сайтом учреждения, однако на нем находилась афиша, а также можно было приобрести проходку на спектакль. Сервис был обнаружен прокуратурой во время мониторинга интернета.

- Прокуратура обнаружила что на вышеуказанном сайте размещены сведения о продаже билетов на мероприятия, проводимые в театре "Мюзик Холл". При этом, стоимость билетов на 150 процентов больше, чем есть на самом деле, что является нарушением действующего законодательства, - рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Кроме того, сам портал зарегистрирован на человека, проживающего в США.с

Прокуратура в судебном иске потребовала признать информацию, размещенную на сайте, незаконной. Суд требования удовлетворил.