«Поло» протаранил автобус под «крабом» на проспекте Славы

"Фольксваген" влетел в автобус на проспекте Славы. Фото: vk.com/spb_today

Белый «Фольксваген Поло» проверил на прочность пассажирский автобус с «гармошкой». Авария произошла прямо под надземным переходом на углу проспекта Славы и Будапештской улицы, прозванным «крабом».

- «Поло» протаранил автобус под «крабом».ГИБДД на месте. - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по опубликованным в соцсетях фото, сильнее всего пострадал «Фольксваген». Капот легковушки оказался полностью смят. Но водитель серьезных травм не получил и мирно ждал приезда полиции, сидя на тротуаре. Рядом с ним загорал и водитель автобуса.

Виновника ДТП установит дознаватели ГИБДД.