Женщина умерла после жесткого избиения в заброшенном доме в Петербурге

Женщину забили насмерть в заброшенном доме в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге женщину забили до смерти в заброшенном доме. Рано утром в воскресенье, 1 августа 2021 года, из городской больницы №26 в полицию поступила телефонограмма о том, что к ним попала 41-летняя пациентка в очень тяжелом состоянии.

- Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали еще 22 июля из своей квартиры на 2-й Комсомольской улице. У нее были травмы мозга, перелом костей лицевого черепа, перелом ребер, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Несмотря на усилия врачей, пациентка скончалась в больнице вечером 31 июля.

Полиция выяснила, что ночью 16 июля женщина с кем-то выпивала в заброшенном доме 141 на проспекте Ветеранов. Здание было расселено. У нее с собутыльником возникла ссора, во время которой ее избили руками и ногами.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.