Покрасочный цех автосервиса полыхает на севере Петербурга

Ангар сгорел в Каменке. Фото: vk.com/spb_today / Дмитрий Блохин

Серьезный пожар произошел утром 2 августа в Приморском районе Петербурга. В промзоне Каменка вспыхнул ангар, в котором располагался покрасочный цех автосервиса. На место ЧП примчались пять машин МЧС.

- В 11:14 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, ул.Большая Каменка, дом 1, корпус 2. По уточненной информации: в каркасно-щитовом, металлическом, размером 15х30 метров ангаре происходило горение по всей площади с находящимся внутри автомобилем, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Когда на место прибыли пожарные, цех уже полыхал вовсю, поэтому вскоре крыша строения вскоре полностью обрушилась.

В 12:16 возгорание локализовано, тушение огня продолжается. Кроме пяти единиц техники в ликвидации огня задействовано 22 человека личного состава МЧС.