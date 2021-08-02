Ангар на севере Петербурга сгорел вместе с машиной, крыша цеха рухнула

Ангар сгорел вместе со стоявшей внутри машиной. Фото: vk.com/spb_today / Дмитрий Блохин

Ангар, в котором, по уточненным данным, располагался ремонтный цех автосервиса, сгорел полностью. Пожар в промзоне Каменка начался около 11 утра и через час от постройки почти ничего уже не осталось. Причем сгорела и находившаяся внутри машина.

- В каркасно-щитовом, металлическом, размером 15х30 метров ангаре происходило горение по всей площади с находящимся внутри автомобилем. Произошло полное обрушение кровли, - сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Сейчас огонь локализован, на месте ЧП работают пять единиц техники и 22 спасателя. Идет проливка пожарища, сведений о пострадавших не поступало.