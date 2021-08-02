Уголовное дело возбудили на мужчину, избившего новорожденного сына в Петербурге

Петербуржцу предъявили обвинение за избиение 2-месячного малыша Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге следственный комитет в понедельник, 2 августа 2021 года, возбудил уголовное дело и предъявил обвинение 27-летнему мужчине, избившего двухмесячного сына. Инцидент произошел в ночь на 31 июля в квартире одного из домов по проспекту Энгельса.

- В ту ночь мужчина был пьяный и ругался со своей сожительницей, матерью их ребенка. Женщина держала на руках новорожденного малыша. Обвиняемый замахнулся кулаком, чтобы ударить возлюбленную, но попал прямиком по голове мальчику, - рассказали в следственном комитете города.

Ребенок получил множество травм и попал в больницу. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения.

Напомним, что аналогичный случай произошел в конце июля в доме на Васильевском острове. Там также пьяный отец замахнулся ногой на жену с ребенком на руках и разбил их новорожденной дочери голову.