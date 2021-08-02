Влюбленную пару нашли мертвой в квартире на Авиаконструкторов в Петербурге

Трупы влюбленной пары нашли в квартире в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге в одной из квартир дома на проспекте Авиаконструкторов нашли два трупа. В третьем часу дня воскресенья, 1 августа 2021 года, в полицию позвонил 48-летний мужчина и рассказал, что дома обнаружил свою племянницу и ее молодого человека. Оба были мертвы.

- Мужчина пояснил, что проживает вместе с 26-летней племянницей. Когда он пришел домой, то в одной из комнат нашел свою родственницу мертвой, а рядом с ней бездыханное тело ее 27-летнего возлюбленного, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Были ли на телах следы насильственной смерти, не сообщается. Также источник не уточняет, находились ли рядом с ними какие-то предметы, которые могли послужить причиной гибели молодых людей.

Тела направлены в морг для выяснения причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.