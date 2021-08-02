Суд закрыл ресторан, едой которого в поезде отравились дети

Суд остановил работу ресторана из-за отравления детей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Красногвардейский райсуд Петербурга приостановил на 60 суток деятельность ООО «Ладога-Отель». Причиной стало массовое отравление детей из туристической группы, ехавших поездом из Северной столицы в Тюмень.

- 25 июля 2021 года дети употребляли в пищу готовую продукцию, изготовленную в ресторане ООО «Ладога-Отель». Проведенной 26 июля проверкой помещения на проспекте Шаумяна установлено: не содержатся в чистоте производственные помещения горячего, холодного, мясного, кондитерского цехов, полки холодильного оборудования холодного, мясного, кондитерского цехов, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Кроме того, инспекторы Роспотребнадзора нашли нарушение режимов хранения мясных полуфабрикатов, овощей, муки (лежала на полу), а также готовой выпечки. Журнал здоровья сотрудников кухни ресторана не велся.

Представители предприятия вину признали и просили назначить штраф, но суд закрыл ресторан на два месяца.