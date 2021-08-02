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Происшествия2 августа 2021 14:53

Петербурженка обвинила мужа в изнасиловании дочери

Полиция проводит проверку
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Жительница Петербурга обвинила своего мужа в изнасиловании дочери

Жительница Петербурга обвинила своего мужа в изнасиловании дочери

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге женщина обвинила своего мужа в изнасиловании дочери. В ночь на понедельник, 2 августа 2021 года, в полицию обратилась 48-летняя женщина, работающая заведующей в одном из городских детских садов. Она рассказала, что ее супруг повершил преступление с их несовершеннолетней дочерью.

- Женщина пояснила, что в одной из квартир дома на Школьной улице в Шушарах, где они все вместе проживают, ее ее 46-летний безработный муж совершил насильственные действия сексуального характера с ее дочерью 2006 года рождения, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Заявление было передано в следственный комитет, который сейчас проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее в Петербурге возбудили уголовное дело об изнасиловании на 14-летнего подростка, который изнасиловал 12-летнего мальчика.