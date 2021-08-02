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Происшествия2 августа 2021 15:05

Каршеринг собрал «паровоз» на проспекте Луначарского

Прокатная машина влетела в припаркованные у обочины легковушки
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Каршеринг смял "Ладу" на проспекте Луначарского. Фото: vk.com/spb_today

Каршеринг смял "Ладу" на проспекте Луначарского. Фото: vk.com/spb_today

Очередное ДТП с участием машин каршеринга произошло в Петербурге. Днем 2 августа водитель прокатного автомобиля не совладал с управлением и устроил аварию с мирно стоявшими у обочины легковушками.

- Слабоумие и отвага помогли водителю каршеринга собрать припаркованных на Луначарского, 39, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по опубликованным в соцсетях фото, кроме самого каршеринга, пострадали еще две машины: «Лада Гранта» и кроссовер «Рено Каптюр». И если второму досталось меньше - ударило по принципу домино, то «Ладу» можно отправлять под списание.

Оплачивать ущерб придется несчастливому водителю каршеринга.