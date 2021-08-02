Александр Беглов поздравил ученого Игоря Спасского с 95-летием

Ученый Игорь Спасский отмечает 95-летние / Фото: www.assembly.spb.ru/

В понедельник, 2 августа 2021 года, свой 95-летний день рождения отмечается герой России, ученый Игорь Спасский. С этой датой почетного жителя Санкт-Петербурга поздравил губернатор города Александр Беглов.

- Ученый с мировым именем, выдающийся конструктор и организатор, Вы внесли огромный вклад в создание современного отечественного подводного флота. Ваша деятельность неразрывно связана с Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин". В трудные годы реформ Вы не только сохранили это уникальное предприятие, но и вывели его на новый уровень развития, - сказал градоначальник.

Игорь Дмитриевич принимал участие в разработке крейсера "Фрунзе", атомных подводных крейсеров "Кальмар", "Акула", "Дельфин", "Гранит" и "Антей", а также генеральным конструктором около 200 советских и российских субмарин. Лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР. Академик РАН.