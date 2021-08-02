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Дом. Семья2 августа 2021 16:01

Лемур оседлал огромную черепаху в Ленинградском зоопарке

Видео поездки опубликовали сотрудники зверинца
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Лемур прокатился на черепахе. Фото: instagram.com/spbzoopark

Лемур прокатился на черепахе. Фото: instagram.com/spbzoopark

Забавное видео сняли сотрудники Ленинградского зоопарка. Здесь разыгралась картинка как из известного мультфильма: «покатай меня, бо-о-ольшая черепаха». В роли львенка выступил лемур, ну а черепахой была, собственно, черепаха.

- Шпороносные черепахи — третьи по величине в мире среди этих сухопутных рептилий! В нашем зоопарке летом они живут в вольере с очаровательным лемурами. Своим пушистым соседям они стали не только хорошими друзьями, но и доступным транспортом, - сообщает в Инстаграме пресс-служба зоопарка.

Смотрители шутят, что не знают, платят ли лемуры за проезд. Но точно известно, что просмотр этого видео поднимает настроение в несколько раз. Посмотреть на «сладкую парочку» можно и вживую, посетив Ленинградский зоопарк.

Лемур оседлал черепашку из Ленинградского зоопарка