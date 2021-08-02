Полиция задержала мужчину за стрельбу в продуктовом магазине в Петербурге

В Петербурге задержали мужчину за стрельбу в продуктовом магазине Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали неадекватного мужчину, который устроил стрельбу в продуктовом магазине. В полночь 1 августа 2021 года в полицию поступило сообщение о том, что в магазине, расположенном в доме 25 по Караваевской улице в Невском районе неизвестный человек с пистолетом бросается на людей. На место выехал наряд правоохранителей.

- Выяснилось, что мужчина с неустановленного оружия, проживающий в соседнем доме, пять раз выстрелил в помещении магазина. Пострадавших нет, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Подозреваемого задержали. Им оказался безработный 34-летний мужчина.

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Ему может грозить наказание от штрафа в 500 тысяч рублей до семи лет лишения свободы.