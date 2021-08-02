В Петергофе из-за коронавируса отменен Осенний праздник фонтанов

Осеннего праздника фонтанов в Петергофе не будет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Традиционный Осенний праздник фонтанов в Петергофе отменен. Об этом сообщает пресс-служба государственного музея-заповедника. Причиной стал пресловутый коронавирус. Обычного режима работы изменения не коснутся - фонтаны Нижнего парка будут работать по 17 октября включительно.

- С учетом сохраняющейся на территории Санкт-Петербурга сложной эпидемиологической обстановки мы приняли решение об отмене Осеннего праздника фонтанов в 2021 году, - говорится в сообщении на странице ГМЗ «Петергоф» ВКонтакте. - Мы надеемся, что это позволит минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции среди гостей и сотрудников музея-заповедника.

Жителей и гостей Петербурга убедительно просят не попадаться на удочки мошенников и не покупать билеты на отменное в этом сезоне шоу. Точную информацию о режиме работы можно узнать на сайте музея-заповедника.