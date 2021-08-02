Двух спасенных нерпят выпустили в Ладожское озеро

Нерпят выпустили в Ладогу. Фото: vk.com/sealrescue

Двое нерпят, спасенные этой весной на Ладожском озере, вновь вернулись в дикую природу. В минувшие выходные ластоногих выпустили в места из привычного обитания сотрудники петербургского Центра спасения тюленей.

- В выходные выпустили ладожских нерпят Орешка и Бурнева (он назван в честь острова Бурнев, рядом с местом где его нашли). Оба выпускника - дисциплинированные и спокойные едоки и поэтому они выросли быстрее всех остальных нерп в Центре, - сообщают в соцсетях сотрудники Центра.

Сейчас молодые ластоногие достигли нормальных весовых параметров, положенных им по возрасту, нарастили жировую прослойку и не замерзнут в холодной воде Ладоги. Специалисты Центра знают, что нерпята уже успели научиться охоте и не будут голодать.

Первым в воду Орешек, а вторым - Бурнев.