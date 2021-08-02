61-летнего петербуржца будут судить за оскверненные могилы и разбитых ангелов на Красненьком кладбище

Петербуржец два года громил скульптуры на кладбище. Фото: прокуратура СПб

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу вандала, ломавшего надгробия на кладбище Красненькое. Особенно часто от рук 61-летнего мужчины страдали скульптуры ангелов. Им ломали крылья, носы и другие части, а также обливали краской.

- По версии органов предварительного расследования, обвиняемый с мая 2019 по март 2021 года посягая на обычаи и традиции людей, память умерших и покой мест их захоронения, осквернял надгробные памятники. Всего было повреждено пять надмогильных сооружений на общую сумму более 1,5 млн рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Когда мужчину задержали, предполагалось, что у него могут быть отклонения в психике- творить такое в здравом уме вряд ли кому придет в голову, однако врачебное обследование признало петербуржца здоровым.

По уголовному делу подозреваемому грозит штраф, исправительные либо обязательные работы, а также арест на срок до трех месяцев.