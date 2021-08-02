Почти 15 тысяч вакцинированных петербуржцев заболели коронавирусом

В Петербурге раскрыли данные по заражениям после вакцинации от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комздрав Петербурга рассказал, что почти 15 тысяч полностью привитых от коронавируса горожан в итоге заболели коронавирусом. Соответствующие сведения сообщаются в официальном ответе комитета на запрос депутата ЗакСобрания Бориса Вишневского. Оказывается, чаще всего коронавирусом заражаются жители Северной столицы, привитые «ЭпиВакКороной». А вот после «КовиВака» заболело наименьшее число петербуржцев.

- Количество лиц, заболевших COVID-19 после второго этапа вакцинации «Спутником V» составляет 13 466 человек, после «ЭпиВакКороны» - 988, «КовиВака» - 218. При этом закончили цикл вакцинации «Спутником V» 819 768 человек, «ЭпиВакКороной» - 16 269, «КовиВаком» - 24 601, - сообщается в документе Комздрава.

Как видно из данных, доз «Спутника V» в городе было гораздо больше, так что процент заразившихся после прививки, 1,8%, не идет ни в какое сравнение с числом заболевших после других вакцин.