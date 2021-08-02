Цифровые квитанции ЖКХ могут появиться в Петербурге

В Петербурге обсудили планы по цифровой трансформации города. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задумались о введении виртуальных квитанций на базе ГИС ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного по итогам стратегической сессии под названием «Цифровая прокачка региона». Эксперты и чиновники обсуждали планы по построению «Умного города» до 2030 года, который бы облегчил жизнь жителям. Спикеры сошлись во мнении, что для начала нужно проанализировать потребности горожан.

- Для того, чтобы успешно проводить цифровую трансформацию, важно получить необходимый кредит доверия на эти масштабные преобразования со стороны всех основных стейкхолдеров: и органов власти, и бизнеса, и, конечно, населения, - считает директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин.

Еще одной примечательной идеей является мониторинг зданий капитального строительства, который бы велся благодаря данным, полученным с беспилотников.