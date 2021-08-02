Закопанное тело пропавшего 10 лет назад мужчины обнаружили в сарае в Выборге

В Ленобласти нашли тело мужчины, завернутое в полиэтилен. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В поселке Липовка, что находится в Выборге, обнаружили тело мужчины, пропавшего 10 лет назад. На труп наткнулся местный житель, заглянувший в недостроенный сарай. Тело кто-то завернул в полиэтиленовую пленку, а затем крепко замотал скотчем и закопал, но не слишком глубоко. Шокированный очевидец вызвал на место полицию. СК оперативно возбудил уголовное дело. Статья УК РФ понятна – убийство.

- На место происшествия незамедлительно выехала группа под руководством и.о. руководителя следственного отдела по Выборгу в составе следователей, следователя-криминалиста отдела криминалистики, сотрудников полиции и эксперта, - докладывает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Сейчас специалисты пытаются выяснить все обстоятельства преступления. Личность убитого уже установили, его разыскивали с 2012 года.