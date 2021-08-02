Бывший доходный дом у Таврического сада реконструируют под апартаменты

В Петербурге реконструируют бывший доходный дом Спиридонова под апартаменты. Фото: google.com/maps

Бывший доходный дом Спиридонова с Фурштатской улицы Петербурга переделают под апартаменты. Это будет именно что реконструкция, поскольку здание ходит в список объектов культурного наследия регионального значения. Общая площадь дома составляет примерно 6 тысяч квадратных метров, но для проживания будут использовать незначительную часть.

- Объект рассчитан на проживание всего пяти человек и представительские приемы до 25 человек, говорится в описании проекта. Сейчас здесь ведется чистовая отделка. Первые два этажа займёт зона приема гостей, третий будет отдан под прием делегаций и проведение переговоров, шестой и седьмой – под спортивную функцию, - пишет РБК.

Добавим, что дом находится совсем рядом с Таврическим садом. Во время ВОВ здание было почти уничтожено из-за пожара и обрушений, но после окончания войны его быстро восстановили военнопленные.