Банду серийных угонщиков иномарок будут судить в Петербурге

В Петербурге будут судить четверых угонщиков иномарок. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении четырех участников банды серийных угонщиков иномарок. Злоумышленникам удалось с августа по ноябрь 2019 года похитить девять автомобилей. Марки их интересовали самые разные: «Ниссан», «Рено», «Хундай», «Киа», «Фольксваген».

Каждый раз угонщики действовали по привычной схеме. Сначала они взламывали двери, а затем заводили двигатели с помощью спецоборудования и отвозили авто на разбор в укромные места. В итоге запчасти шли на продажу. В сумме похитители выручили более 5 млн рублей. Теперь их будут судить по статьям УК РФ за организованную кражу в крупном размере и использование подложного госзнака авто в целях сокрытия преступления.

- После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело подлежит направлению в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу, - уведомили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы в зависимости от роли в преступлении.