400 госпитализаций в сутки зафиксировали за прошлую неделю в Петербурге

Комздрав Петербурга посетовал на 400 госпитализаций больных коронавирусом в сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Комздраве Петербурга сообщили о большом количестве суточных госпитализаций в сутки за последнюю неделю – около 400. Речь о больных коронавирусом или пневмонией. По словам главы комитета Дмитрия Лисовца, это число свидетельствует о том, что эпидситуация еще не нормализовалась, поэтому расслабляться рано.

- Сейчас по госпитализациям мы достигли только уровня последней недели мая – это период перед третьей волной пандемии. По итогам прошлой недели в стационары каждый день отвозили порядка 400 пациентов. Почти в два раза снизилось суточное количество привитых. Ситуация не нормализовалась, - сообщил глава Комздрава в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Как заметили в комитете, город уже близок к заветным 60% населения с антителами к ковиду. Это минимум для появления коллективного иммунитета. К слову, в Комздраве раскрыли информацию о числе заболевших коронавирусом горожан сразу после вакцинации от инфекции.