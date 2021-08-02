Общественники нашли в Петербурге поддельное сливочное масло, ранее признанное качественным

Общественники вновь заметили поддельное сливочное масло на прилавках магазинов в Петербурге. Фото: vk.com/vishnevetsky71

Эксперты «Общественного контроля» вновь нашли поддельное сливочное масло под наименованиями «Вологодские традиции», МAITO JOKI и «Славянское» на прилавках магазинов сети «Семишагофф» в Петербурге. Глава организации Всеволод Вишневецкий отмечает, что ранее курский Роспотребнадзор одобрил продукцию, не найдя в ней ничего «криминального». Однако общественники не согласны с официальными выводами – они вновь не нашли в масле молочного жира.

- Жалобы от горожан на дешевое сливочное масло поступают к нам постоянно, – пишет Вишневецкий на своей странице во «Вконтакте». – Чтобы экспертиза была объективной, Роспотребнадзору следует брать образцы не на складе изготовителя, а с витрины магазина, где покупают эту продукцию обычные потребители. В противном случае результат проверки заранее предсказуем и позволяет недобросовестному молочному заводу уйти от ответственности.

Общественник добавил, что эксперты петербургского правления Россельхознадзора оказались внимательнее коллег и обнаружили в масле растительные жиры. В итоге курского производителя ООО «КСЗ» оштрафовали на 50 тысяч рублей и прекратили действие его декларации.