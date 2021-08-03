Последние новости в Санкт-Петербурге на 3 августа 2021 года: Данные по заражаемости коронавирусом после прививки и бушующий ливень

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 3 августа 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру вторника, 3 августа 2021 года. В городском комитете по здравоохранению раскрыли, после какой прививки от коронавируса жители Северной столицы наиболее чаще заболевали инфекцией. Оказалось, что лучше всего себя зарекомендовал «КовиВак». А вот у «ЭпиВакКороны» статистика самая плохая, но и там процент заражаемости все равно очень низок. Медики все равно просят вакцинироваться и заверяют, что смертей от прививок в Петербурге еще не было.

«КП» выяснила все детали страшного убийства матери двоих детей, которую обнаружили привязанной за шею проводами к автомобилю. Следствие подозревает в преступлении любовника женщины. Как выяснил наш журналист, мужчина был альфонсом. Любимая содержала его и терпела все пьяные выходки на протяжении многих лет. А когда женщина захотела разорвать все отношения, партнер пришел в ярость и сделал то, что сделал. Через пару дней предполагаемый преступник покончил с собой, его труп изучают в морге.

В минувший понедельник Петербург накрыл мощный ливень с ураганным ветром. Мы собрали в отдельном материале все последствия стихии. Вот только некоторые из них: 2/3 месячной нормы осадков, размытая обочина на КАД, смертельное ДТП на М-11, затопленные дороги, длинные пробки, масса мелких аварий. Пока держимся!

9-летний мальчик нашел мертвых родителей в квартире дома на Авангардной улице. Ребенок попытался разбудить мужчину и женщину, но они не откликались. Шокированный мальчик позвонил бывшему мужу матери, а тот уже вызвал на место полицию. По предварительной информации, пара употребила наркотики, но эта версия неофициальная.