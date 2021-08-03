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Происшествия3 августа 2021 7:35

Пожар уничтожил магазин в жилом доме на проспекте Большевиков в Петербурге

Огонь тушили 12 спасателей
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Ночной пожар охватил магазин в Невском районе Петербурга

Ночной пожар охватил магазин в Невском районе Петербурга

Фото: принтскрин видео.

Ночной пожар произошел в магазине в жилом доме на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге. В 23:59 часов 2 августа 2021 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в Невском районе города. Спасатели немедленно выехали на место.

- Спасатели прибыли на вызов к дому 25 по проспекту Большевиков. Оказалось, что в помещении магазина площадью 30 квадратных метров горит обстановка. Огонь охватил 5 квадратных метров площади, - сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Пожарные очень быстро локализовали огонь, всего спустя 15 минут после вызова, и продолжили тушить пламя.

С огнем боролись 12 человек личного состава и три единицы техники. Сведений о пострадавших не поступало. Сейчас специалисты проводят проверку для того, чтобы выяснить причину возгорания.

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Ночной пожар в магазине на Большевиков в Петербурге
Ночной пожар в магазине на Большевиков в Петербурге