Дожди продолжат лить в Петербурге 3 августа

Дожди и немного солнца ждут Петербург 3 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне в Санкт-Петербурге весь день шел дождь из-за циклона по имени Guido. Однако во вторник, 3 августа 2021 года, он начал смещаться в сторону Карелии. Дожди в городе сохранятся, однако будут не такими проливными, как днем ранее. Об этом рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием тыловой, холодной части циклона, центр которого смещается на север Карелии. Его стараниями в регионе сохранится облачная с прояснениями погода, временами будут идти дожди, но их апогей уже миновал, - пояснил специалист.

Днем в Петербурге температура воздуха составит плюс 19-21 градус, по Ленинградской области - 17-22 градуса тепла. Ветер будет юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый.

Последующие три дня в Петербурге будут менее дождливыми, за исключением четверга. Температура днем поднимется до 20-23 градусов тепла.