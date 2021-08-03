Банду автоугонщиков отправили под суд в Петербурге

Пять автоугонщиков окажутся в суде Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге на скамье подсудимых окажется группировка автоугонщиков. Следователи завершили расследование в отношении пяти членов банды, которая орудовала в городе с 2019 года. Об этом во вторник, 3 августа 2021 года, рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Угонщики начали свою деятельность летом 2019 года. Ее организатором стал 47-летний петербуржец, который решил, что красть они будут автомобили марок "Ниссан", "Рено", "Фольксваген" и "Хундай". После машины перепродавались, - сообщили в полиции.

Преступники сканировали сигнал электронного ключа автовладельца "код-граббером" и с помощью него проникали в автомобиль. После автомобиль угоняли, разбирали и продавали на запчасти одной частной фирме. Организатора группировки поймали прямо за рулем угнанной иномарки.

За время существования преступной группы, ее участники совершили 9 хищений транспортных средств на общую сумму не менее 5 миллионов рублей. Всех пятерых ждет суд и наказание.