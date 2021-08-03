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Происшествия3 августа 2021 8:48

19 деревьев рухнули и семь машин повредило во время ливня 2 августа в Петербурге

МЧС рассказало о последствиях непогоды в Северной столице
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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МЧС рассказало о последствиях ливня в Петербурге 2 августа

МЧС рассказало о последствиях ливня в Петербурге 2 августа

Фото: Лилия КОЗЛОВА

Прогноз о неблагоприятной погоде в Санкт-Петербурге оправдался. На протяжении всего понедельника, 2 августа 2021 года, в Северной столице лил дождь и бушевал шторм. Порой сила ветра достигала 20 метров в секунду. Как следствие - в городе подтопило дороги и рухнули деревья. Об этом рассказали в МЧС города.

- Максимальные порывы ветра достигали 20 метров в секунду, выпало 49 мм осадков, больше всего в Петродворцовом, Выборгском и Приморском районах ,- сообщили в МЧС.

Добавим, минувший дождь пролил на Петербург две трети месячной нормы осадков.

Не обошлось и без последствий. В МЧС поступила 41 заявка. Из них 19 на падение деревьев, при этом оказались повреждены семь машин, одно падение слабо закрепленной конструкции, повреждены две кровли жилых домов и подтопило 19 подвальных помещений. Благо, люди во время ливня не пострадали.

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