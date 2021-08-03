Массовая драка со стрельбой между водителем BMW и пешеходами произошла в Петербурге

Водитель BMW избил доской пешеходов в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге произошла массовая драка между водителем BMW и пешеходами. В воскресенье, 1 августа 2021 года, в дежурную часть полиции поступило сообщение о потасовке и стрельбе у дома 12 по улице Севастьянова в Московском районе города. На место прибыла следственно-оперативная группа.

- Оказалось, что между пешеходами и водителем иномарки произошел конфликт, который перерос в драку, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В результате прохожие, 27-летняя женщина и 40-летний мужчина, оказались в больнице с побоями. После оказания медицинской помощи их отпустили.

Водитель на машине скрылся. Однако уже вечером патруль нашел автомобиль у дома 10 по улице Севастьянова. Оказалось, что BMW принадлежит 25-летнему мужчине, но во время конфликта за рулем находится 21-летний парень, приезжий из Оренбургской области. Его задержали на Яковлевском переулке. В полиции парень пояснил, что во время драки бил людей деревянной доской, а кто-то из прохожих стрелял в воздух.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.