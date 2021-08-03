Перекрытие КАД перенесли из-за сильного ливня в Петербурге

Ремонтные работы на КАД Петербурга перенесли из-за проливного дождя Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Проливной дождь, обрушившийся на Санкт-Петербург, изменил планы дорожников. Из-за ливня работы с полным перекрытием съезда на развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом пришлось перенести. Об этом во вторник, 3 августа 2021 года, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- В связи с ухудшением погодных условий - обильным выпадением осадков в виде дождя, подрядной организацией принято решение о переносе на одни сутки сроков начала производства работ с полным перекрытием движения на съезде №12, с внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербург на Предпортовую улицу, - сообщил начальник территориального ситуационного центра Илья Пузыревский.

Теперь съезд будет перекрыт с 21:00 часов 3 августа до 6:00 часов 4 августа и с 21:00 04 августа до 21:00 05 августа. В это время дорожники исправят колейность на асфальте.