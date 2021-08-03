МЧС объявило штормовое предупреждение в Ленинградской области 3 августа

Грозы и дожди обрушатся на Ленобласть 3 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Непогода разыгралась в Ленинградской области. Управление МЧС региона объявило о штормовом предупреждении во вторник, 3 августа 2021 года. Область продолжат заливать дожди, а также поднимется сильный ветер.

- С 12-15 часов во вторник местами на территории Ленинградской области ожидаются грозы с усилением ветра до 15-18 метров в секунду, - сообщили в региональном МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Также в течение дня все районы области будут накрывать кратковременные дожди. Спасатели напомнили, что во время гроз и ливней стоит находиться в помещении, не прятаться от дождя под деревьями, особенно одинокими. Вероятность, что именно в это место ударит молния, более высока.

Мощные дожди пройдут и в Петербурге. Накануне в городе выпало 2/3 месячной нормы.