«Портал в преисподнюю» образовался на Яхтенной улице после ливня

На Яхтенной улице образовалась дырка в асфальте. Фото: vk.com/spb_today / Влад Тищенко

Петербург продолжает приходить в себя после мощного дождя, лившего весь вечер понедельника и ночь на вторник. Где-то до сих пор откачивают воду, в других местах считают ущерб от упавших на машины деревьев, а в Приморском районе, к примеру, открылся «портал в преисподнюю» - на тротуаре провалился асфальт и появилась метровая дыра.

- На пешеходном переходе Яхтенной улицы около Богатырского проспекта образовалась глубокая дырка в асфальте, - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях пользователи соцсетей шутят, что это новая ливневая канализация «которую мы заслужили», а местные жители отмечают, что яму здесь уже засыпали щебнем, но после ливня все куда-то утекло.

- Портал в «Водоканал», - иронизируют петербуржцы.

Напомним, что за минувшие вечер и ночь выпало 49 мм. осадков (примерно 60% от месячной нормы). Удар стихии пришелся в основном на Петродворцовый, Выборгский и Приморский районы. Упали 19 деревьев и одна конструкция. Повреждены семь автомобилей, две крыши зданий, подтоплено 19 подвалов. Пострадавших, по данным МЧС, нет.