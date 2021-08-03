Двух парней задержали по подозрению в групповом изнасиловании женщины в Петербурге

Полиция задержала двух парней, подозреваемых в изнасиловании женщины в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали двух парней по подозрению в групповом изнасиловании женщины. В двенадцатом часу ночи в воскресенье, 1 августа 2021 года, в полицию обратилась местная жительница и рассказала, что над ее 30-летний дочерью, работающей продавцом в магазине одежды, надругались.

- Женщина пояснила, что изнасилование произошло в одной из квартир дома 63 по улице Бабушкина, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция сразу же выехала по указанному адресу для проверки. В квартире стражи порядка задержали подозреваемых: 26-летнего хозяина квартиры и его 26-летнего друга, который ранее был судим за ограбление. Обоих парней доставили в отделение полиции для разбирательств.

Как именно женщина оказалась в квартире с двумя парнями, не уточняется. Сейчас детали всего произошедшего выясняет полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.