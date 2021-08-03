Уголовное дело об убийстве возбудили после обнаружения замотанного в пленку трупа в гараже под Выборгом

СК возбудил уголовное дело после обнаружения трупа мужчины, пропавшего без вести 10 лет назад в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после того, как мужчина нашел в гараже на своем дачном участке труп. Тело, завернутое в полиэтилен и обмотанное скотчем находилось на глубине 40 см под грунтом на участке в поселке Липовка Выборгского района. Об этом стало известно 2 августа 2021 года.

- Хозяин дачи пояснил, что купил участок шесть лет назад. Осенью прошлого года заметил в гараже сапоги, присыпанные песком, но не придал им значения. Утром 2 августа решил убрать их и выбросить, но когда потянул за сапог, то обнаружил труп, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Труп оказался замумифицирован. Однако его смог опознать один из местных жителей поселка. Убитым оказался его брат, который числился без вести пропавшим с января 2012 года.

Тело было направлено в морг для исследования и установления причины смерти. Расследование продолжается.