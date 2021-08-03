Циклон Guido уходит из Петербурга в Карелию, но напоследок зальет город дождем

Циклон покидает Петербург, дождей вскоре станет меньше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Циклон Guido, принесший ливни и штормовой ветер в Петербург, готовится покинуть город и уйти в сторону Карелии. Но напоследок еще раз испытает Северную столицу на прочность. Синоптики опять обещают проливные дожди и сильный ветер.

- 3 августа синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием тыловой, холодной части циклона, центр которого смещается на север Карелии. Его стараниями в регионе сохранится облачная с прояснениями погода, временами будут идти дожди, но их апогей уже миновал, - пишет в своем Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

А городское управление МЧС тем временем предупреждает об усилении ветра до 23 метров в секунду. Одновременно штормовое предупреждение выпустили и областные спасатели. Сегодня Guido обрушится в основном на 47 регион.

Но уже в среду осадков станет меньше, выглянет солнце.