Заболеваемость коронавирусом снизилась в Петербурге на 3 августа 2021 года

Более 1,9 тысяч петербуржцев заболели коронавирусом 3 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге снова произошел небольшой спад заболевания коронавирусом. По данным оперативного штаба по COVID-19 на вторник, 3 августа 2021 года, в Северной столице инфекция была обнаружена еще у 1910 человек. По сравнению с днем ранее снижение всего на 0,2 процента.

- Снижение показателя смертности произошло на 8,3 процентов. Накануне от инфекции умерли 55 человек. При этом выздоровели 1923 пациентов, - сообщили в оперативном штабе.

В общей сложности с начала пандемии в Петербурге коронавирус был выявлен у 534 461 горожан, из них умерли 19 427 и выздоровели 508 079 пациентов.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 3 августа 2021 года / Фото: Яндекс

Комитет по здравоохранению раскрыл, после какой вакцины петербуржцы чаще все же заболевают коронавирусом. Хуже всего себя зарекомендовал препарат "ЭпиВакКорона" - 6% привитых заболели. Лучший показатель у "КовиВака", следом за ним идет "Спутник".