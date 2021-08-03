Смольный рассказал, как будет организован транспорт на время ремонта «Ладожской»

На время ремонта метро "Ладожская" изменится схема работы наземного транспорта. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Петербурга пока точно не знают, как будет работать общественный транспорт на время ремонта станции метро «Ладожская». Сейчас Комитет по транспорту активно прорабатывает временную схему, по которой пассажиров будут доставлять до следующей станции – «Новочеркасской».

- Здесь может быть задействован «Чижик», но тогда он будет выходить на пути, принадлежащие «Горэлектротрансу». Или, наоборот, такой трансфер будут осуществлять трамваи «Горэлектротранса», - рассказал газете «Петербургский дневник» вице-губернатор Максим Соколов, курирующий транспортный сектор.

Кроме того, на время ремонта «Ладожской» будет усилено движение автобусов. Но в любом случае, «некоторые неудобства для пассажиров», как отметил Соколов, неизбежны.

Напомним, что ремонт станции метро «Ладожская» начнется в январе 2023 года и продлится 11 месяцев.