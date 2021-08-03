Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, чем дети могут заразиться в песочнице

Чем можно заразиться в детской песочнице рассказали в Роспотребнадзоре Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Почти в каждом жилом дворе есть песочница, где с удовольствием играют дети. Однако игровая площадка является "домом" для вирусов, бактерий и паразитов. Во вторник, 3 августа 2021 года, Роспотребнадзор Санкт-Петербурга рассказал о том, чем можно заразиться в песочнице, а также, какие меры предпринимать, чтобы обезопасить своего ребенка.

- Первая опасность - паразиты. Такие заболевания опасны тем, что долгое время протекают бессимптомно, а осложнения могут проявляться спустя многие годы, - рассказали в ведомстве.

Следующая опасность - инфекционные заболевания. Например, кишечная инфекция. Важно следить за тем, чтобы ребенок не облизывал песок и руки во время игры с песком.

Также не надо забывать и о таких инфекциях как коклюш, корь, краснуха, ветряная оспа, да даже банальное ОРВИ.

Важно помнить, чтобы у ребенка были плановые прививки, а после игры в песочнице надо мыть не только руки, но и игрушки.