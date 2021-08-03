Смертность от коронавируса в Петербурге продолжает снижаться

Смертность в Петербурге от коронавируса идет вниз. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге продолжает снижаться число смертей от коронавируса. За минувшие сутки медики подтвердили 55 летальных исходов среди болевших ковидом пациентов. Это в два раза ниже, чем в пик третьей волны, когда фиксировалось более 100 смертей за сутки. Рекордный показатель - 119 умерших, был отмечен 29 июня.

- На утро 3 августа в России скончались еще 788 человек с коронавирусом. Из них 71 - в Москве, 55 - в Петербурге, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Всего с начала пандемии по стране зафиксировано 160 925 летальных исходов. В том числе 19 427 - в Петербурге. Для сравнения в Москве, которая практически втрое превосходит Северную столицу по численности населения, умерли 25 850 пациентов.

Отметим, что заболеваемость ковидом в Петербурге также, как и смертность, немного снизилась.