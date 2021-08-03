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Общество3 августа 2021 13:01

77 аварийных бригад дежурят на случай нового ливня в Петербурге 3 августа

Накануне в городе выпало более половины месячной нормы осадков
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Более 70 аварийных бригад "Водоканала" дежурят в Петербурге на случай ливня

Более 70 аварийных бригад "Водоканала" дежурят в Петербурге на случай ливня

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

2 августа 2021 года на Санкт-Петербург обрушился сильный ливень, который прекратился только к утру 3 августа. За это время в городе выпало более половины месячной нормы осадков, подтопив несколько улиц и подвалов. Аварийные бригады "Водоканала" уже отправились на дежурства на случай нового дождя.

- Сейчас в городе дежурит 77 бригад предприятия, - рассказали в компании.

Накануне специалисты предприятия получили более 220 заявок на скопление воды на проезжей части и в подвалах. Из них больше всего заявок пришлось на Приморский район – более 45. В районе выпало 70 мм осадков, что привело к переполнению коллекторов. Затопило несколько улиц, в том числе и проблемную Парашютную.

Рекорд по количеству осадков установил Петродворцовый район. Там за время ливня выпало 88 мм воды.