Нейрохирургический комплекс Центра имени Алмазова построят в Петербурге за 200 млн рублей

В Приморском районе построят новый корпус Центра Алмазова. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новый научно-клинический комплекс нейрохирургии будет построен в Петербурге для Центра имени Алмазова. Заявка на поиск подрядчика для выполнения заказа появилась на сайте госзакупок.

- Строительство научно-клинического нейрохирургического комплекса федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (3 этап), - говорится в тексте заявки.

Начальная цена составляет 218 миллионов 818 тысяч рублей. Но она может уменьшиться в ходе торгов, которые пойдут на понижение. Заявки на участие принимаются до 24 августа, победителя определят позднее.

Новый корпус будет включать в себя лечебно-диагностический (на 150 мест) и лечебно-реабилитационный (на 180 коек) корпуса, а также патологоанатомическое отделение. Сдать готовый объект, который расположится на Заповедной улице в Приморском районе, должны в 2023 году.