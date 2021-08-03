Роспотребнадзор предупредил о загрязнении воды в Петербурге из-за сильных ливней

Из-за дождей нефтепродукты могут попасть в реки и каналы Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Из-за сильных дождей в Санкт-Петербурге есть опасность загрязнения воды. Об этом во вторник, 3 августа 2021 года, рассказали в Северо-Западном управлении Росприроднадзора. Специалисты отметили, что менее чем за сутки в городе выпало две трети нормы осадков для августа. Такие сильные дожди могут вызвать радужные разводы на водных объектах.

- Управление видит риски появления на водных объектах Санкт-Петербурга радужных разводов из-за смыва с улично-дорожной сети загрязняющих веществ, - сообщили в ведомстве.

В городе нет очистки ливневой канализации, из-за чего, при одномоментном выпадении большого количества осадков, на реках и каналах могут появляться радужные разводы и тонкая пленка нефтепродуктов.

Также могут быть случаи размыва неукрепленной береговой линии, что может привести к появлению мутно-коричневых разводов на акватории.