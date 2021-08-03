Менее 200 человек с коронавирусом госпитализированы в Петербурге за сутки

Госпитализация пациентов с коронавирусом снизилась до 180 человек в сутки в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге снизилось число ежедневных госпитализаций больных коронавирусом. По данным комитета по здравоохранению в отчете, предоставленном Смольным на 3 августа 2021 года, за сутки в больницы поступило 186 пациентов.

- Всего на лечении в стационарах с коронавирусом и пневмониями находятся 6 212 человек, накануне были выписаны 105 пациентов, - говорится в отчете Смольного.

При этом в реанимации с коронавирусом находятся 597 пациентов, еще 274 подключены к аппаратам ИВЛ.

На дому переносят инфекцию более 50,8 тысяч человек на данный момент. Бесплатные лекарства получают почти 50 тысяч. Кроме того, чуть более 300 пациентов находятся в временном госпитале в Ленэкспо, еще 563 в пансионате "Заря" на обсервации и 1,6 тысяча человек сидят на карантине.

Напомним, что за последние сутки коронавирус выявили еще у 1910 человек, скончались 55.