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Здоровье3 августа 2021 13:37

Менее 200 человек с коронавирусом госпитализированы в Петербурге за сутки

Всего в стационарах находятся более 6 тысяч человек
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Госпитализация пациентов с коронавирусом снизилась до 180 человек в сутки в Петербурге

Госпитализация пациентов с коронавирусом снизилась до 180 человек в сутки в Петербурге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге снизилось число ежедневных госпитализаций больных коронавирусом. По данным комитета по здравоохранению в отчете, предоставленном Смольным на 3 августа 2021 года, за сутки в больницы поступило 186 пациентов.

- Всего на лечении в стационарах с коронавирусом и пневмониями находятся 6 212 человек, накануне были выписаны 105 пациентов, - говорится в отчете Смольного.

При этом в реанимации с коронавирусом находятся 597 пациентов, еще 274 подключены к аппаратам ИВЛ.

На дому переносят инфекцию более 50,8 тысяч человек на данный момент. Бесплатные лекарства получают почти 50 тысяч. Кроме того, чуть более 300 пациентов находятся в временном госпитале в Ленэкспо, еще 563 в пансионате "Заря" на обсервации и 1,6 тысяча человек сидят на карантине.

Напомним, что за последние сутки коронавирус выявили еще у 1910 человек, скончались 55.