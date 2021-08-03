Семь новых школ откроются в Петербурге 1 сентября

Несколько новых и отремонтированных школ откроется в Петербурге к началу учебного года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Семь новых школ откроются в Петербурге в День знаний, 1 сентября. Больше всего учебных заведений появится в Приморском районе- сразу четыре. По одной школе примут учеников в Красносельском, Московском и Выборгском районах.

- Еще одно здание – дополнительная площадка школы № 460 Пушкинского района была открыта еще в марте. В четвертой четверти прошлого учебного года там уже обучались порядка 700 школьников, которые были переведены из старого здания. С первого сентября учреждение откроет двери для 1550 учеников, - сообщает пресс-служба вице-губернатора Ирины Потехиной.

Также с 1 сентября распахнет двери после капитального ремонта школа № 126 Калининского района.

Кроме того, в Смольном рассчитывают, что с начала учебного года откроется долгострой - школа № 434 Курортного района, расположенная в Разливе. Ее реконструкция сильно затянулась, были проблемы с подрядчиками.