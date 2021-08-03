Новое освещение появится на Марсовом поле в Петербурге

В Петербурге начались работы по реконструкции наружного освещения на Марсовом поле Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Марсовом поле Санкт-Петербурга появятся новые фонари. Во вторник, 3 августа 2021 года, начались работы по реконструкции освещения. Общее количество фонарей по всей территории поля увеличится с 104 до 130.

- В рамках реконструкции освещения на зеленой территории Марсова поля и вдоль лицевого фасада здания лейб-гвардии Павловского полка будут установлены новые, стилизованные под существующие, фонари. В общем комплексе работ источниками света будут служить 130 современных светильников, благодаря которым территория получит более равномерное, комфортное для прогулок освещение, - рассказали в Смольном.

Также в течении года будут отреставрированы шестнадцать фонарей-торшеров. Светильники с восьмигранными застекленными плафонами изначально были спроектированы для Благовещенского моста, но в 1934 году их разместили в центральной части Марсово поля. Возвращение отреставрированных фонарей на прежнее место запланировано в 2021 году.