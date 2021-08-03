Почти 600 пациентов с коронавирусом в Петербурге находятся в реанимации

В реанимации с коронавирусом находятся почти 600 петербургских заболевших Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный предоставил новую статистику по коронавирусу в Санкт-Петербурге. В данных на вторник, 3 августа 2021 года, сообщается, что почти 600 пациентов в инфекцией находятся в реанимации, еще около 270 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

- По данным комитета по здравоохранению, 597 человек в реанимации и 274 на аппаратах ИВЛ. За последние сутки госпитализированы были 186 человек, а 105 пациентов выписаны, - говорится в документе.

Сейчас в Петербурге более 8,3 тысяч коек для больных коронавирусом и пневмониями развернуты в 12 городских и 8 федеральных больницах. Отмечается, что коечный фонд свободен на 46 процентов, при этом на лечении в стационарах находятся 6,2 тысяч человек.

На домашнем лечении находятся еще 50,8 тысяч человек. Более 1,6 тысяч сидят на карантине.