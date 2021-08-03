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Общество3 августа 2021 15:11

Новое общественное пространство откроется оранжереях Таврического сада летом 2025 года

Об этом заявил губернатор Александр Беглов
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Общественное пространство в оранжереях откроют к июлю 2025 года. Фото: gov.spb.ru

Общественное пространство в оранжереях откроют к июлю 2025 года. Фото: gov.spb.ru

Через четыре года, к середине лета 2025-го, в Петербурге появится новое общественное пространство. Оно будет создано в знаковом месте, в реконструированных оранжереях Таврического сада.

- Это один из долгожданных проектов для нашего города. На заброшенных территориях в историческом центре появится новая точка притяжения для петербуржцев и гостей города, - приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

Деньги на реконструкцию оранжерей выделит инвестор, при этом сам объект останется в собственности Петербурга, но будет использоваться и в коммерческих целях.

- Мы должны приветствовать планы инвесторов, которые берутся за восстановление и приведение в порядок исторических пространств, - отметил губернатор.

Срок сдачи объекта - июль 2025 года.