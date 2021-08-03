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Здоровье3 августа 2021 15:20

Более 18 тысяч петербуржцев прошли медицинскую реабилитацию после коронавируса

Из них в больницах восстанавливались более 5,2 пациентов
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Более 18 тысяч петербуржцев прошли медицинскую реабилитацию после перенесённого коронавируса

Более 18 тысяч петербуржцев прошли медицинскую реабилитацию после перенесённого коронавируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге реабилитацию после перенесенного коронавируса прошли уже более 18 тысяч человек. Из них в условиях больницы восстанавливались свыше 5,2 тысяч пациентов. Об этом во вторник, 3 августа 2021 года, рассказал вице-губернатор города Олег Эргашев.

- Постковидная реабилитация проводится в стационарных и амбулаторных условиях, а также в условиях дневных стационаров, - говорится в сообщении.

Сейчас на реабилитацию пациентов принимают в городской больнице № 40, Госпитале для ветеранов войн, вернувшейся 1 августа к оказанию плановой помощи городской многопрофильной больнице № 2 и Мариинской больнице. В целом это 240 коек. Также долечиться можно в пансионате "Восток-6".

Также во всех районах Петербурга работают поликлиники, где переболевшие коронавирусом проходят реабилитацию либо в условиях дневного стационара, либо на дому под присмотров врачей.