Ночной ураган повалил 94 дерева в Петербурге

Ветер повалил 94 дерева в Петербурге. Фото: vk.com/kb_spb

Почти сотню деревьев сломал ночной ураган в Петербурге. Ветер, скорость которого превышала 20 метров в секунду, крушил зеленые насаждения по всему городу. Больше всего потерь понес Красносельский район.

- Во время ночного шторма ветер снес 94 дерева на территориях, подведомственных Комитету по благоустройству. Больше всего деревьев пострадало в Красносельском районе – 13 шт. В Южно-Приморском парке не устояли девять деревьев. Столько же растений не смогло противостоять стихии в Адмиралтейском районе. Приморский парк Победы лишился 10 деревьев, - сообщает пресс-служба Комблага.

Деревья обрывали провода, перегораживали проходы и крушили припаркованные машины. Всего по данным МЧС, пострадало семь автомобилей.

По большей части коммунальщики уже убрали последствия урагана, попилив упавшие деревья. Но кое-где работа еще продолжается. И расслабляться аварийным бригадам рано: синоптики предупреждают о новом возможном ударе стихии.